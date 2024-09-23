ËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥í¥Ã¥­¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥­¡¼¥ºÀï¤Ç¥·¡¼¥º¥ó54ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö52ËÜÎÝÂÇ¡õ54ÅðÎÝ¡×¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢2001Ç¯¥¤¥Á¥í¡¼¤¬µ­Ï¿¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿56ÅðÎÝ¤Ë¤¢¤È2¸Ä¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£4ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó1»à°ìÎÝ¡¢±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Ø¤Î4µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£7·î25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢