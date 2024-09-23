»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤â¥Ñ¥Ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤¬»ÒÏ¢¤ì¤Ç±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤­¤ë¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥Ñ¥Ñ¤â±Ç²è¤ò³Ú¤·¤â¤¦¢ö¡×¤¬TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ç¡¢10·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¡¼¥é¡¦¹¾ºê¥°¥ê¥³¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Î3¼Ò¶¦ºÅ¤Î¡¢ËèÆü»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¤´¾·ÂÔ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï