¤É¤ó¤Ê¤Ë»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤«¤é¡ÖÉ¾²Á¡×¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¼«Ê¬¤è¤êÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¤¿Í¤¬¤Ê¤¼¤«¾å»Ê¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤Ê¤¼¤«É¾²Á¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Î¡ÈÀïÎ¬¡É¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¿·´©¡Ø»¨ÍÑ¤Ï¾å»Ê¤ÎÎÙ¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¡ÈÉ¾²Á¤µ¤»¤ë¡ÉÀïÎ¬¡×¤ò½é¤á¤Æ¸À¸ì²½¤·¤¿Îò»ËÅª¤Ê°ìºý¤À¡£ºÇÃ»½ÐÀ¤Ãæ¡¦¸½Ìò¥á¥¬¥Ð¥ó¥«¡¼¤Î¤¿¤³¤¹»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ÂÎÏ