9·î19Æü¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¦¤³¤Þ¤Á6¹æ¡×¤¬»þÂ®315km¤ÇµÜ¾ë¸©¤òÁö¹ÔÃæ¡¢Ï¢·ë¤¬³°¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¡¢Îó¼Ö¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥­¤¬È¯Æ°¤·¤ÆÄä¼Ö¡£Ã¦Àþ¤â¤Ê¤¯¡¢¾è°÷¾èµÒ¤Î¥±¥¬¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·´´Àþ¤Ç¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©Ï¢·ë¤¬³°¤ì¤¿¸¶°ø¤È¡¢¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥­¤¬Æ°ºî¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÅ´Æ»¥é¥¤¥¿¡¼¿ù»³½ß°ì¡Ë9·î19Æü¸áÁ°8»þ7Ê¬º¢¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î