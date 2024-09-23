£¹·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£´Àá¤Ç¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥­¡¼¥ë¤Ï¡¢»°¹¥¹¯»ù¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥Õ¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç½ªÈ×¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤¬¡¢79Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿Ä®Ìî½¤ÅÍ¤À¡££±¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿89Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥¯¥ê¥×¥¹¥­¤¬¶¡µë¤·¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï