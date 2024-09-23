³ä¤ê´ª¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍ§¿Í¤ÈÀä±ï¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¿ÀÆàÀî¸©¤Î60Âå½÷À­¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢°ÊÁ°¤Î¿¦¾ì¤ÇÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¡Ö¤ªÍ§Ã£¼­¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¤½¤ÎÍ§¿Í¤ò´Þ¤àÃçÎÉ¤·ÁÈ¤Ç±ó½Ð¤ò¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ä¤ê´ª¤¹¤ëºÝ¡¢Í§¿Í¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤â¡Ö»ä¤ª¶â¤Ê¤¤¤Î¡×¤ÇÔú¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¤Ëþ¡¹±ó½Ð¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤ò¿Í¿ôÊ¬¤Ç³ä¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Í§¿Í¤Ï¡Ö°ìËü±ß¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã