2021Ç¯¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¡£DF¥é¥¤¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À­¤È¥×¥í°Õ¼±¤ò¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤â³«ËëÁ°¤Î²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥«¥é¥Õ¥£¥ª¡¼¥ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÉÚ°Â¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØCalcioMercato.com¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÉÚ°Â¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·