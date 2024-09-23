¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°DeNA6¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯9·î22Æü²£ÉÍ¡ËÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç¡¢¤â¤ß¤¢¤²¤È¥Ò¥²¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó´Ý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¶¯ÂÇ¤ÎÆóÎÝ¼ê¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ô¥ó»á¤¬Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¤¿»î¹ç¡£·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ËÒ¤¬23¹æ¥½¥í¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤Æ¡¢³ÑÅÙ¤â¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÂå¤µ¤ó¡ÊÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÎÍ§¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×ÅÄÂå¥³¡¼¥Á¤Î¸½Ìò»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç