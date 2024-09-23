¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°DeNA6¡½3¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯9·î22Æü²£ÉÍ¡ËDeNA¤Î¸ÍÃì¤¬·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦3²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢¤Ê¤ª2»à°ìÎÝ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Î±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£°ìÎÝ¤«¤é·ãÁö¤·¤¿·¬¸¶¤¬ËÜÎÝ¤Ç°ìÅÙ¤Ï¥¢¥¦¥È¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤¬¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ÇÊ¤¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿·¬¸¶¤ò¡ÖÂ­¡¢¤â¤Ä¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡©·¬¸¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÂÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¤¥¸¥ê¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËCS½Ð¾ì