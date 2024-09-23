EXILE TAKAHIRO¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£06Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇEXILE²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥½¥í¸ø±é¡£Á°Æü¤È2Æü´Ö¤Ç1Ëü8000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Ë½¸¤á¡¢²¿ÅÙ¤â¾Ð´é¤òÃÆ¤±¤µ¤»¤¿¡£Ìó9000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢¡ÖEVOLUTION¡×¤Ç³«Ëë¡£¡Ö¹Ô¤¯¤¼¡¢ÉðÆ»´Û¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÃÇ¼ò¤â¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¿ÀÀ»¤Ê¾ì