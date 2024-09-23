¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Æ£°æÎ´¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦°æ¾åºé³Ú¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å0¡§55¡Ë¤Î¼¡²ó¡¦29ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥Ú¥¢¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¡ª¡Ö¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡×2ÂåÌÜ¥Þ¥·¡¼¥ó¤¬Ì²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤ë½Ö´Ö¡¢²û¤«¤·¤Î¾ÞÉÊ¤â¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ï¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é53Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5000ÁÈ°Ê¾å¤Î¡Ö¿·º§¤µ¤ó¡×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë