10ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÆ¨¤²ÇÏ¥¢¥¦¥¹¥ô¥¡¡¼¥ë¤¬2Ãå¡£ÆâÏÈ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥Ï¥Ê¤òÃ¥¤¤¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë61ÉÃ0¤ÈÀä¹¥¤Î¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡£Á°Í­Íø¤ÎÇÏ¾ì¤âÌ£Êý¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯Ç´¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ó¾è¤ê¤Ç¹¥¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤ÎÅÄÊÕ¤Ï¡ÖÆ±·¿ÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤¬¤ê¾¡Éé¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ò¤ÈÂ­Áá¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£