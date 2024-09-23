Ãæµþ5R¡¦¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë2ÈÖ¿Íµ¤¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê²´¡á¿ù»³À²¡¢Éã¥­¥º¥Ê¡Ë¤Ï¹¥°Ì¤Î³°¤«¤éÄ¾Àþ¡¢ÎÏ¶¯¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¡£¾¾»³¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯3ÈÖ¼ê¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤òÄÌ¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤âÎÉ¤¯¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ê¸åÂ³¤ò¡ËÆÍ¤­Êü¤·¤Æ¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¿ù»³À²»Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤À´Ë¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É2ºÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ê¹Ó¤ì¤¿¡ËÇÏ¾ì¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µ÷Î¥¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¤¬ÎÉ¤µ¤½