演歌歌手の入山アキ子（55）が22日、東京・パセラリゾーツ銀座店でバースデーライブを行った。今年セルフカバーをした代表曲「ザンザ岬」など6曲を歌唱。「皆さんと集まるきっかけになるので、こうしたイベントは続けていきたい」と笑顔で語った。10月28日には地元・山口県の秋芳洞で史上初となるライブを開催する。「やっとできるなという思いです。変わったステージにしたい。内容はまだ考えています」と期待を膨らませ