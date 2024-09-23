ボートレース若松の開設72周年記念「G1全日本覇者決定戦」は9月27日に開幕。注目選手の3人目は前田将太（36＝福岡）だ。そろそろタイトルをつかんでいい。SG制覇に近い男と言えば、前田の名前がよく挙がる。30代半ばを迎えた。機は熟している。ただ、本人の意識は別次元。視線の先は年末の大舞台だった。「昔はSGを勝ちたい気持ちが強かったけど、今はグランプリ18人に残りたい気持ちが強いです。シリーズ戦って何回走っても