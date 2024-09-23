BOWWOWとVOWWOW、WILD FLAGのバンドに加え、ソロでは「弾き語り・弾きまくりギター三昧」や同郷の俳優佐野史郎（69）との「小泉八雲朗読のしらべ」など、さまざま活動を並行して行うギタリスト山本恭司（68）。ファンが待ち望んだVOWWOW（以下Vバウ）復活の裏側と今後を中心に、その原動力を探った。【川田和博】◇◇◇−まずは6月のVバウ公演ですが、復活を望む声はかなりあったと思われます山本最後にVバウをや