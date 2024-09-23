◇大相撲秋場所千秋楽（2024年9月22日両国国技館）横綱・照ノ富士が全休したため、番付最上位の両大関は低調な成績に終わった。千秋楽結びの一番で豊昇龍が琴桜を押し出し、両者8勝7敗。昨年秋場所での昇進後、初のカド番危機だった豊昇龍は「勝ち越せて良かった」。九州場所では大の里が昇進してくるだけに、「負けられない。勉強になりました」と危機感を示した。琴桜は昨年九州場所から、5場所連続の2桁勝利だったがス