¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè13Àï¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÇÕ¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤ò½ª¤¨¡¢ºÇ½ªÆü¤Î12RÍ¥¾¡Àï¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë6¿Í¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£Ä»»ô¾ÍÊ¿µ­¼Ô¤Î?¥¤¥¤ÃÍ?¤Ï»³ÀîÈþÍ³µª¡Ê57¡á¹áÀî¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³ÆüÄø¤Î´Ø·¸¤Ç½àÍ¥Æü¤À¤±¤Î¡È¥ï¥ó¥Ç¡¼¡É¼èºà¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç·ê¤òÃµ¤»¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡Ä¡£Çº¤ó¤ÀËö¤Ë»³Àî¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡£3ÏÈ¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÏÈ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¾¡