SUPER EIGHT、WEST．、なにわ男子、Aぇ！groupらが22日、大阪・ヤンマースタジアム長居で、関西発グループの新プロジェクト「KAMIGATA BOYZ」としての初ライブ「DREAM IsLAND 2024〜やっぱこの街好っきゃねん〜」を開催した。総勢106人が登場し、1公演5・5万人、2日間計11万人を沸かせた。オープニングでSUPER EIGHT、WEST．、なにわ男子の3組が登場し、KAMIGATA BOYZ初のオリジナル曲「無責任でええじゃないかLOVE」をパフォー