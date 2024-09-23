【モデルプレス＝2024/09/23】SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! groupらで構成された関西発のドリームユニット・KAMIGATA BOYZ（読み：カミガタボーイズ）が9月22日、大阪・ヤンマースタジアム長居にて「KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024〜やっぱこの街好っきゃねん〜」を開催した。＜ライブレポート・セットリスト ※ネタバレあり＞【写真】11万人熱狂 SUPER EIGHT・WESTꓸ・なにわ男子・Aぇ! groupら豪華集結◆KAMIGA