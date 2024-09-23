「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の関西発ユニット「ＫＡＭＩＧＡＴＡＢＯＹＺ」が２２日、大阪・ヤンマースタジアム長居で「ＤＲＥＡＭＩｓＬＡＮＤ２０２４〜やっぱこの街好っきゃねん〜」を開催した。「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」「ＷＥＳＴ．」「なにわ男子」「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」に加え、関西ジュニアも含めた計１０６人がユニットを超えたパフォーマンスを披露。開催２日間で計１１万人を動員し、「ＫＡ