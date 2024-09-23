関西出身のグループ・SUPER EIGHT、WEST.、なにわ男子、Aぇ! groupによるKAMIGATA BOYZが一同に介した初のライブイベント『KAMIGATA BOYZ DREAM IsLAND 2024〜やっぱこの街好っきゃねん〜』が22日、大阪・長居スタジアムで開催された。MCでは、この日、CDデビューからちょうど20周年となったSUPER EIGHTを後輩たちが祝福した。【写真】関西グループが集結！白熱のライブの模様「どうしてもやりたいことがある」という小瀧望の