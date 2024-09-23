本拠地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間23日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日、試合開始5時10分）、本拠地・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりとなる53号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は復帰3戦目で7勝目をかけて先発登板する。前日21日（同22日）の同戦は「1番・指名打者」で先発出場。9回に5試合連続安打となる
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 内田有紀とマネの関係性に衝撃
- 2. THE W王者 セミヌード写真展開催
- 3. 母の一言で絶縁「洗脳解けた」
- 4. ジャニー氏のオキニ 続々と退所?
- 5. 宮崎麗果 乳房の一部切除を告白
- 6. 新幹線 親子から「席譲って」
- 7. YouTuber、港で見つかった巨大サメ「ハ…
- 8. トー横転落死 男性の最後の投稿
- 9. 有吉のジャンポケイジり「怖い」
- 10. 相葉に声の仕事相次ぐ 厳しい声
- 1. トー横転落死 男性の最後の投稿
- 2. 兵庫知事 質疑が終始かみ合わず
- 3. どこ? 返事なく…珠洲で男性死亡
- 4. 怒る医師 3カ月後の検査結果に涙
- 5. 片道3時間 新幹線通学する15歳
- 6. 無人駅で女性が新幹線と接触
- 7. 中3女子が行方不明「外は海」
- 8. アニソン会場で襲撃 男性重体か
- 9. アニソンフェスで男性切りつけか
- 10. 一室で妻と男性を殴る? 夫ら逮捕
- 1. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 2. 愛子さま初単独公務へ 感動の声
- 3. 斎藤知事 辞めない訳を後輩推測
- 4. 暴力団組長を切り付けか 男逮捕
- 5. 疑惑を自ら判定 斎藤知事の誤り
- 6. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 7. 橋下氏の発言に島倉千代子が反応
- 8. 海洋安保で連携強化＝中国念頭、東・南…
- 9. 河野氏 TVで「ネトウヨ」と発言
- 10. CNNが報じた金正恩委員長の“重病説” …
- 1. 部下58人と性関係 中で衝撃事件
- 2. 反日教育やめるべき 現地で悲痛
- 3. 3種ワクチン接種し一時失明 米
- 4. 英王子夫妻の米豪邸に厳しい声
- 5. 米大統領 オフレコ発言拾われる
- 6. イスラエルのTV局急襲を実況放送
- 7. 邦人男児刺殺 献花に仕込み説も
- 8. パンダ豹変し飼育員を襲う 中国
- 9. 中国の日本人学校 昔と違う実情
- 10. 日中外相 刺殺事件巡りNYで協議
- 1. タワマン住む母がSOS 驚きの光景
- 2. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 3. NPO職員の給与&ボーナスの実態
- 4. 年収2000万も家賃5万 理由に絶句
- 5. 教員給料を時給換算 驚きの結果
- 6. 日本の総合力 印に抜かれ4位転落
- 7. 盛岡-敦賀直通 異色新幹線運行へ
- 8. 4世代が暮らした家 隠し扉の先に
- 9. 週1洗濯 毎日使用との費用差は?
- 10. Francfranc 若年女性に人気の訳
- 1. 新幹線 親子から「席譲って」
- 2. 自慢の彼女は実は…ゲスな策略
- 3. 1秒で傘布を閉じて柄を縮小。雨水を内…
- 4. AppleがM1 Pro/Max搭載の「MacBook Pro…
- 5. Xがブラジル最高裁の命令通りに指定さ…
- 6. ガンプラを超えたゴミのでないプラモ『…
- 7. 折りたたみスマホ「motorola razr 50」…
- 8. iPhone 16 PlusとiPhone 16 Pro。どっ…
- 9. スマホをチキンの脂で汚さずタイプでき…
- 10. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apo…
- 1. 大谷 想定外の記録でも1位に出現
- 2. 韓国の英雄 偉業の大谷に持論
- 3. 審判買収 阪神巨人戦で疑問噴出
- 4. 阪神戦 G監督の采配に甲子園驚き
- 5. エブリンが糾弾 女子バスケ内紛
- 6. 大相撲で異例の事態 国技館騒然
- 7. もう終わり? 遠藤航に悲観的な声
- 8. 「心折れた」中日投手が引退で涙
- 9. 大谷の打撃は高校級 改めて注目
- 10. バント巡りG菅野が怒り 監督呆然
- 1. 内田有紀とマネの関係性に衝撃
- 2. THE W王者 セミヌード写真展開催
- 3. ジャニー氏のオキニ 続々と退所?
- 4. 宮崎麗果 乳房の一部切除を告白
- 5. YouTuber、港で見つかった巨大サメ「ハ…
- 6. 有吉のジャンポケイジり「怖い」
- 7. 相葉に声の仕事相次ぐ 厳しい声
- 8. 高橋優斗 退所裏で「異変」か
- 9. 「奇跡の48歳」登場にSNSも驚き
- 10. 重大な契約違反 声優を契約解除
- 1. 誰かが部屋に侵入…まさかの正体
- 2. 男子が理解できない女子のファッション…
- 3. か、か、かんわいぃぃぃッ♡【3CO…
- 4. 「12星座別」23日からの週間占い
- 5. 家庭崩壊寸前 娘の教育に母後悔
- 6. 売り切れ続出 セリアの新商品3選
- 7. 終了がショックだったJUMP漫画
- 8. 【ファミマ】社員が選ぶPBお菓子の″王…
- 9. 子どもの前で…不倫夫の衝撃発言
- 10. 彼氏の家で一夜も衝撃のトラブル