本拠地・ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間23日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日、試合開始5時10分）、本拠地・ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりとなる53号本塁打に期待がかかる。山本由伸投手は復帰3戦目で7勝目をかけて先発登板する。前日21日（同22日）の同戦は「1番・指名打者」で先発出場。9回に5試合連続安打となる