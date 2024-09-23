■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8035) 東エレク 東証プライム (4901) 富士フイルム 東証プライム (1663) Ｋ＆Ｏエナジ 東証プライム (7173) 東京きらぼし 東証プライム (2379) ディップ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5214) 日電硝 東証プライム (8975) いちごオフィ 東証REIT (9509) 北海電 東