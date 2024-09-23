「ドジャース３−６ロッキーズ」（２１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手（３０）はロッキーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、中前打で出塁した九回に二盗を決めた。３０連続盗塁成功で今季５３盗塁とし、「５２本塁打−５３盗塁」となった。チームは３−６で敗れ、連勝が３でストップ。地区優勝マジックが消滅した。見せ場は３点を追う九回の打席。先頭で中前打を放ち、連続安打試合を５に伸ばした大谷は１死か