気象台は、午前2時9分に、大雨警報（土砂災害）を七尾市、志賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・七尾市、志賀町に発表能登では、23日昼前まで土砂災害に、23日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■七尾市□大雨警報【発表】・土砂災害23日昼前にかけて警戒■輪島市□大雨警報・土砂災害23日昼前にかけて警戒■珠洲市□大雨警報・土砂災害23日昼前にかけて警戒□