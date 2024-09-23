◇ナ・リーグカブス1―5ナショナルズ（2024年9月21日シカゴ）カブスは4年連続でポストシーズン進出を逃した。ナショナルズに敗れ、ワイルドカードを争うメッツが勝利したため可能性が完全消滅。鈴木は代打出場もなく、8月5日以来の完全休養日となった。20日のナ軍戦で二盗に成功した際、捕手からの送球が右手首を直撃。検査でも骨に異常はなかったそうで、試合前には体を軽く動かしていたが、クレイグ・カウンセル監督は