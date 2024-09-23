９月22日に開催されたスコティッシュカップ準々決勝で、日本人３選手が所属するセルティックは、２部のフォルカークとホームで対戦した。４−３−３の左インサイドハーフで旗手怜央がスタメンに名を連ね、古橋亨梧がベンチスタート。前田大然はメンバー外となった。そのホームチームはまさかの先制を許す。11分、ペナルティエリア外からマクアイバーにミドルシュートを叩き込まれた。しかし21分、旗手の浮き球に反応したバ