◇フランス1部モナコ3―1ルアーブル（2024年9月22日モナコ）モナコのMF南野拓実がホームのルアーブル戦で先制アシストを記録し、3―1の勝利に貢献した。開始9分に左サイドのゴールライン際ぎりぎりの位置でボールに追いついて左足で折り返し、DFテゼの先制点を演出した。日本代表のW杯アジア最終予選2試合で2得点を記録したアタッカーは、19日の欧州CLバルセロナ戦でも鋭い出足から相手DFの退場を誘発して勝利に貢献。