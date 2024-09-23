■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8035) 東エレク 東証プライム (8304) あおぞら銀 東証プライム (5902) ホッカンＨＤ 東証プライム (6890) フェローテク 東証スタンダード (5949) ユニプレス 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8975) いちごオフィ 東証REIT (9509) 北海電 東証プライム (7564)