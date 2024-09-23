CBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて放送され、毎話Xでトレンド入りを果たし、大きな盛り上がりを見せる『キン肉マン』完璧超人始祖編のSeason 2が2025年1月に放送されることが決定した。『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始した漫画。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を