ノッティンガム・フォレスト戦の前半、攻め込むブライトンの三笘＝ブライトン（共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで22日、ブライトンの三笘薫はホームのノッティンガム・フォレスト戦にフル出場した。試合は2―2で引き分けた。ノッティンガム・フォレスト戦の前半、プレーするブライトンの三笘＝ブライトン（共同）