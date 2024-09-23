１９９２年：韓国と台湾がそれぞれ大使館を完全閉鎖１９９４年：国際原子力機関（ＩＡＥＡ）年次総会で北朝鮮に核安全協定の全面履行を促す決議採択２００４年：性売買特別法（売買春あっせんなどの行為に対する処罰に関する法律など）施行２００４年：個人回生制度（個人債務者の救済制度）施行著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止