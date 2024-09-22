8月に人気だった「わらび餅をおいしくするワザ」を試してみた！クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2024年7月によく読まれていた「こんな食べ方あったんだ！「市販のわらび餅」の簡単アレンジ」の記事をピックアップ！市販のわらびもちにひと手間かけるだけで、モチモチ・ツルツルした食感をアップさせることができるそうですよ。本当に市販のわらび餅?!by まろ