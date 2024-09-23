神奈川県座間市長選は22日投開票され、いずれも無所属で現職の佐藤弥斗氏（54）が、新顔で元市議会議長の沖本浩二氏（64）を破り、再選を決めた。当日有権者数は10万9091人。投票率は40.82%（前回は45.00%）で過去最低だった。出陣式で演説する佐藤弥斗氏=2024年9月15日、神奈川県座間市小松原1丁目、良永うめか撮影再選を決めた佐藤氏は支援者らを前に「市民の皆さんと座間市の未来を作りあげていきたい。職員とさらに信頼関