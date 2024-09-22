¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¶ÍÀ¸¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç?¡ÖÂè£±£±²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï£²£²Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÂôÅÄ¾°Ìé¡Ê£²£µ¡á¼¢²ì¡Ë¤Ï½àÍ¥£¹£Ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ£²Ãå¡££Ç?½éÍ¥½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÁêËÀ¤Î£±£´¹æµ¡¤â¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ÆÃæ·ø¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤¤¤¤¤Î¤Ï¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Î¿Ê¤ßÊý¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Àï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£Ä¾Á°¤Ë»°¹ñ£Ç?¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¤Ç´ÝÌî°ì¼ù¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á£Ó£Ç¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤Ï»Õ¾¢¡¦ÇÏ¾ìµ®Ìé¤¬Í¥¾¡¡£