毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。9月22日（日）は、ゲストにみなみかわと石田ニコルを迎えて、話題の「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】みなみかわの自宅で「Nintendo World Championships ファミコン世界大会」をプレイ