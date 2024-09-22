【ＡＩ動画】二十四節気「秋分」【新華社北京9月22日】秋分は二十四節気の16番目に当たる節気で、この日、太陽が北回帰線から赤道に移動して昼夜を等分し、これを境に次第に昼は短く、夜が長くなる。秋分はかつて伝統的な「祭月節（月を祭る行事）」だった。古くは「春に太陽を祭り、秋に月を祭る」と言われ、当初は秋分の日に行われていたが、この日に満月になるとは限らないため、後に秋分から中秋の日に移された。 秋分の日