貴州交通建設集団グループの路橋集団が建設を請け負う重慶市武隆から貴州省道真に至る武道高速道路の子母岩特長トンネルが19日、両方向とも貫通した。新華網が伝えた。子母岩特長トンネルは重慶市と貴州省の境界を起点とする全長7407メートルの分離型特長トンネル。（提供/人民網日本語版・編集/KM）