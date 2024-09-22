■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8035) 東エレク 東証プライム (3778) さくらネット 東証プライム (2695) くら寿司 東証プライム (5888) Ｄサイクル 東証グロース (5891) 魁力屋 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9235) 売れるネット 東証グロース (7740) タムロン 東証プライム