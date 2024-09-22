ME:I（C）LAPONE GIRLS ガールズグループ“ME:I”(ミーアイ)が、12月11日、12日千葉・幕張メッセ国際展示場9-10ホールでファンコンサート『2024 ME:ICONIC Sweet Holiday』を開催することが決定した。これまでME:Iはデビュー前にファンコンサート『2024 ME:I LAUNCHING SHOW ME:ICONIC』を開催し、東京(追加 公演を含む) ・大阪の2都市で全9公演・約6.5万人を動員。8月には愛知・AICHI SKY EXPOで『2024 ME:ICONIC