【MLB】ドジャース6-4ロッキーズ（9月20日（日本時間9月21日））【映像】大谷、“想定外の動き”に相手野手がドン引き9月20日（日本時間9月21日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスにある ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“爆速走塁”にド肝を抜かれた相手内野手の驚きの表情とリアクションが、野球ファンの間で注目を集