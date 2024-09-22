【MLB】ドジャース6-4ロッキーズ（9月20日（日本時間9月21日））【映像】大谷、“想定外の動き”に相手野手がドン引き9月20日（日本時間9月21日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスにある ドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の“爆速走塁”にド肝を抜かれた相手内野手の驚きの表情とリアクションが、野球ファンの間で注目を集
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