【J2第32節】(栃木グ)栃木 2-1(前半0-1)鹿児島<得点者>[栃]オウンゴール(81分)、南野遥海(90分+3)[鹿]圓道将良(2分)<警告>[栃]青島太一(5分)、小堀空(90分+5)、丹野研太(90分+9)[鹿]岡本將成(54分)主審:上田益也