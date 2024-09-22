【J1第31節】(Eピース)広島 6-2(前半3-2)横浜FM<得点者>[広]加藤陸次樹(3分)、トルガイ・アルスラン2(22分、40分)、新井直人(48分)、東俊希(83分)、ピエロス・ソティリウ(90分+2)[横]井上健太(19分)、アンデルソン・ロペス(45分+1)主審:César Arturo Ramos Palazuelos└広島が得失点差も稼いで首位再浮上、次節はホームで“同勝ち点”町田との天王山!! 横浜FMはACLE7発被弾に続く大量6失点