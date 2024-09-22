Ｇ大阪が追い付き、２―２で引き分けた。決定機を仕留められない展開が続いたが、試合終盤に中谷がセットプレーを生かした。京都はラファエルエリアスが２得点。守備陣もＧＫ具聖潤を中心に粘ったが、逃げ切れなかった。