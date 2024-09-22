北海道江差町で開かれた民謡「江差追分」の全国大会少年の部で優勝した近藤佳星さん＝22日午後哀愁漂う旋律で知られる北海道の民謡「江差追分」の第60回全国大会の決選会が22日、北海道江差町で開かれた。参加者は日本一の歌い手を目指し、尺八の伴奏と「ソイッ」というかけ声に合わせ、情感を込めた伸びやかな節回しを披露した。6〜90歳の340人が20日から3日間、少年、一般、熟年の3部門に分かれて競った。中学生以下の少年