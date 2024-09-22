「ロッテ７−２西武」（２２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは投打がかみ合い連勝。先発・佐々木は７回４安打２失点の好投で、自己最多タイ９勝目を挙げた。佐々木は初回、直球を捉えられ、２死二塁から佐藤龍に先制の中前適時打を浴びた。なおも２死一塁からは野村大に中前へ二塁打、さらに外崎への２球目を捕手・佐藤がそらし、２点目を与えた。だが、それ以降は尻上がりに調子を上げた。四回までは３イニング連続