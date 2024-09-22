西武戦に先発したロッテ・佐々木＝ZOZOマリンロッテは佐々木が7回2失点で10三振を奪い、自己最多に並ぶ9勝目。一回に先制を許しても二回以降は変化球主体に単打2本に抑えた。打線は2―2の二回に藤岡の犠飛などで2点を勝ち越し、その後も加点した。西武は羽田が自滅。