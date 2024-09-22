昨年末で日本テレビを退社したフリーアナウンサーの笹崎里菜が２１日、自身のＳＮＳを更新。ラグビーを生観戦したいとの思いを投稿した。「今夜はパシフィックネーションズカップの決勝戦でしたね」と２１日に花園ラグビー場で開催された「パシフィックネーションズカップ２０２４」決勝（フィジー代表ＶＳ日本代表）に触れ、「夏に観に行った以来行けていないので、そろそろ観に行きたい…」「＃ラグ女」とつづった。笹崎は