石川県輪島市の国道249号のトンネル近くで大雨による土砂崩れが発生し、地震からの復旧工事に当たっていた作業員らの安否がわからなくなっていた事故で、きょう午後、住民を含む男女10人がヘリで救出され、このうち2人の死亡が確認されました。石川県輪島市の国道249号「中屋トンネル」近くではきのう、大規模な土砂崩れが発生し、作業員の安否が分からなくなりました。消防によりますと、当初安否が分からなくなっていたのは作業